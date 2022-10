Movimento aéreo condicionado no Aeroporto da Madeira

O movimento aéreo no Aeroporto da Madeira está neste momento condicionado. O voo da EasyJet Lisboa/Funchal (EJU7607) já conseguiu aterrar após andar às voltas durante vários minutos. Chegou às 20h51.

Já o voo EZY1957, da mesma companhia, proveniente de Manchester foi divergido, de acordo com informação que já consta do site da ANA, estando a caminho de Tenerife.

Ainda de acordo com o site da ANA, antes do voo proveniente de Lisboa, tinha chegado o EJU7587, da EasyJet Europe, mas com origem no Porto. Chegou às 20h09.

A última chegada foi do voo TP 1689 (TAP) proveniente de Lisboa, que estava prevista para as 21h25, tendo já aterrado.