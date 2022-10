5.590 pessoas chegaram no 'Anthem of the Seas' esta manhã

O 'Anthem of the Seas', proveniente de Vigo, atracou esta manhã no Porto do Funchal, com 4.058 passageiros e 1.532 tripulantes.

Esta é uma escala de nove horas na Madeira, partindo às 17 horas, com destino a Lanzarote.

Uma hora depois, é esperado o 'World Voyager', um navio com bandeira portuguesa, que vem de Málaga, e que irá pernoitar, esta noite, na Madeira. Vai fazer um tornaround que envolve 44 desembarques e 107 embarques.

A grande maioria dos passageiros do 'World Voyager' é de origem alemã.

Tem a sua saída prevista para as 18 horas de segunda-feira, 10 de Outubro, seguindo para Tenerife.