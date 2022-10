Bósnia, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia, Liechtenstein no grupo de Portugal rumo ao Euro'2024

A selecção portuguesa conheceu este domingo os adversários da fase de qualificação para o Euro’2024 que vai decorrer em dez cidades da Alemanha, que será o país anfitrião da fase final.

No sorteio que teve lugar em Frankfurt, a equipa das Quinas, uma das cabeças de série da fase de qualificação ficou colocada no grupo juntamente com

De referir que a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer de 14 de Junho a 14 de Julho.

No Euro’2024 participam 53 nações europeias, sendo que a Alemanha, país anfitrião, já está qualificada automaticamente e ficou fora do sorteio. A Rússia, suspensa de todas as provas da UEFA, também não participará no Campeonato da Europa.

"Neste momento o pensamento está no Campeonato do Mundo, que está aí à porta. Este sorteio vou colocá-lo na 'mala' para depois analisar após o Mundial. De qualquer das formas Portugal é favorito no seu grupo e tudo fará para ganhar todos os jogos e garantir nova presença na fase final de um europeu." Fernando Santos, seleccionador nacional

Conheça os grupos:

GRUPO A: Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia, Chipre

GRUPO B: Países Baixos, França, República da Irlanda, Grécia, Gibraltar

GRUPO C: Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte, Malta

GRUPO D: Croácia, País de Gales, Arménia, Turquia, Letónia

GRUPO E: Polónia, Chéquia, Albânia, Ilhas Faroé, Moldávia

GRUPO F: Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão, Estónia

GRUPO G: Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Lituânia

GRUPO H: Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e São Marino

GRUPO I: Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia, Andorra

GRUPO J: PORTUGAL, Bósnia, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia, Liechtenstein