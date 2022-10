O presidente do Governo Regional da Madeira defende o princípio da “discriminação positiva em função dos rendimentos” para fazer “justiça social”, em vez de atribuir o mesmo montante a todos os contribuintes, conforme propõe o PS-M. “Não faz nenhum sentido dar o mesmo valor a todos. Isso não é justiça social, isso é populismo para ganhar votos”, reagiu Miguel Albuquerque, esta manhã, à margem de visita a unidade industrial no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO).

Confrontado com a proposta socialista de atribuição de um subsídio de 300 euros a cada família madeirense, Albuquerque rebateu: “Não sou favorável a dar dinheiro às pessoas a toda a gente. Acho que as ajudas devem ser proporcionadas em função do rendimento de cada um, ou seja, as famílias mais vulneráveis devem ter mais apoios, aquelas que têm mais rendimento devem ter menos [apoio], que é assim que se faz justiça social. Não é dar dinheiro indiscriminadamente às pessoas que se resolvem os assuntos”, disse.

O presidente do Governo não só que a Região “já tem um pacote de ajudas às famílias que é muito maior do que o que o Governo Nacional apresentou”, como garantiu que esse pacote de apoios “vai ser reforçado”, mas sempre tendo em linha de conta a proporcionalidade do rendimento, como já acontece nos apoios sociais para a electricidade, a água, assim como, o complemento regional atribuído aos idosos em função do valor das pensões.

Aproveitou para relembrar outra “medida essencial” que está a ser preparada, que é a criação “de um fundo de apoio para as famílias que têm créditos à habitação no sentido de ajudar a taxa de esforço nos juros” por entender que na actual conjuntura “é decisivo e muito importante”, garantir essa salvaguarda a quem enfrenta maiores dificuldades.

Diz que o levantamento na Região para apurar o cálculo a orçamentar para este apoio está já em marcha e que ainda este mês será formalmente apresentado.