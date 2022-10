Trabalhadores da ARM admitem nova greve

A luta dos trabalhadores da empresa ARM - Águas Resíduos da Madeira, continuou hoje (7/10/2022) no segundo dia de greve.

“A Unidade dos trabalhadores na Luta, participando massivamente na Greve, reflete o descontentamento pela falta de valorização do trabalho, pelas discriminações existentes na empresa e pelo não cumprimento dos compromissos assumidos pela Administração da ARM e pela falta de respostas concretas e positivas às suas justas reivindicações”, disse, em comunicado de imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Os trabalhadores exigem, entre outros, aumento Salarial, no mínimo de 90€ a cada trabalhador; aumento do Subsídio de refeição e o fim da discriminação no valor do subsídio de refeição, conforme já estava previsto; redução do horário de trabalho semanal para as 35h a todos os trabalhadores, acabando com a discriminação; e garantir as medidas de Segurança e Saúde nos locais de trabalho.

O Sindicato sublinha que os trabalhadores esperam, até ao final do corrente mês, que haja respostas concretas e positivas por parte da ARM e do Governo Regional às suas justas reivindicações. Mais greves, em Novembro, não estão descartadas, sendo depois decididas em plenários.