Bárbara Timo vence quatro combates e está nas meias-finais

A judoca Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019, qualificou-se para as meias-finais dos Mundiais em Tashkent, depois de vencer quatro combates no quadro principal, o último dos quais com a polaca Angelika Szymanska.

Timo, que compete na categoria de -63 kg, abaixo daquela que em 2019 lhe deu o vice-título mundial em Tóquio (-70 kg), fez um percurso perfeito até chegar às meias-finais, eliminatória em que defrontará a japonesa Megumi Horikowa (13.ª do mundo), que afastou a líder mundial, a britânica Lucy Renshell.

Antes, a judoca do Benfica, que é 26.ª na sua categoria, derrotou na Humo Arena a sérvia Anja Obradovic (43.ª), a eslovena Andreja Leski (sexta) e a holandesa Geke Van den Berg (22.ª).