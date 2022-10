D. José Ornelas investigado num segundo caso de encobrimento de abusos sexuais

O jornal Público avança hoje, na sua edição impressa, que o bispo madeirense José Ornelas está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) num segundo caso de alegado encobrimento de suspeitas de abuso sexual de menores.

A investigação prende-se com a suspeita de ter sabido e ocultado estes casos de abuso.

A primeira situação diz respeito a dois padres italianos no Gurúè, uma cidade da província moçambicana da Zambézia, em 2011, sendo esta a que motivou a abertura do processo no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

Segundo esse jornal, o segundo caso envolve um padre ligado à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (padres Dehonianos), a qual José Ornelas presidiu. Este padre já havia sido investigado, "pelo menos uma vez", mas o processo foi arquivado.

"Além do inquérito aberto no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP)de Lisboa, como o PÚBLICO noticiou na semana passada, também o MP de Braga deu início a uma investigação ao bispo", explica o matutino.

Na carta enviada ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início de Agosto, o denunciante responsabiliza o bispo madeirense por supostamente ter tido conhecimento e omitido os alegados abusos sexuais por elementos do clero em duas circunstâncias distintas.

Contactado pelo Público, D. José Ornelas recusou comentar a situação.

A versão dada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) refere que o padre em questão "já não trabalhava com a comunidade dehoniana há muito tempo", pois a acusação refere-se a Novembro de 2014 e "ele já deixara a congregação em Junho desse ano".

Em resposta dada a este jornal, a CEP diz ainda que o padre "deixou a comunidade dehoniana no início de 2003 e formalmente a congregação em Junho de 2014. Entre 2003 e 2014, este em Roma e nos Açores e em algumas paróquias" em Portugal.