Adido Militar da Embaixada de França em Portugal recebido por Jorge Carvalho

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, recebeu no edifício da SRE, o novo Adido Militar da Embaixada de França em Portugal, o Sr. Capitão-de-Fragata, Cyril Caron.

A escala de quatro dias do navio da marinha francesa 'Aquitaine' na Região serviu de mote para a apresentação de cumprimentos por parte do novo Adido Militar da Embaixada de França em Portugal, sendo abordados assuntos de vária ordem e, principalmente, no âmbito militar e marítimo.

Na ocasião, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia apresentou o programa 'Alista-te por um dia', iniciativa do Estado-Maior General das Forças Armadas em parceria com a Secretaria Regional de Educação, implementado em 2018, dirigido a todos os alunos de 4.º ano de escolaridade e cuja finalidade é terem um primeiro contacto com as forças armadas.

O encontro culminou com um convite endereçado por parte do comandante do navio também presente na reunião, à população em geral para visitarem a fragata 'Aquitaine' que estará atracada no porto do Funchal até Sábado, dia 8 de Outubro.