Governo compromete-se a actualizar subsídio de refeição aos trabalhadores da ARM

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Ambiente e Recursos Naturais, comprometeu-se hoje a actualizar o subsídio de refeição aos trabalhadores da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, com início em Janeiro de 2023, indo desta forma ao encontro das reivindicações dos trabalhadores, revela uma nota de imprensa enviada às redacções.

Esta decisão surge após a reunião mantida hoje (através da plataforma Zoom) com o Sindicato dos trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas e depois de ter sido submetido ontem, ao Conselho de Governo, o estudo de viabilidade económica e financeira da empresa, o que permitiu criar condições para o início das negociações da ARM com os representantes dos trabalhadores". Secretaria Regional de Ambiente e Recursos Naturais

De acordo com a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, “este é um primeiro passo para iniciar as negociações com vista à revisão da massa salarial, em clima de paz social, tendo sempre em vista as justas reivindicações dos trabalhadores e o interesse público”.

A secretária regional adiantou que o Governo Regional assumirá os seus compromissos e defenderá os interesses dos trabalhadores sem colocar em causa a estabilidade da ARM e o exercício dos seus serviços essenciais.