Bispo José Ornelas investigado por encobrimento de abusos

"Bispo José Ornelas investigado pelo MP após denúncia de encobrimento de abusos sexuais" é a manchete de hoje, dia 1 de Outubro, do jornal Público. O periódico revela que o bispo madeirense está sob investigação do Ministério Público, na sequência de uma denúncia que chegou à Procuradoria-Geral através do Presidente da República.

Em causa está uma situação de alegado encobrimento, por parte do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria-Fátima, num caso de abusos sexuais que diz respeito a crianças acolhidas num orfanato "dirigido por um padre dehoniano", em Moçambique, avança a mesma publicação.

O inquérito foi aberto em Setembro, mas o caso remonta a 2011, quando D. José Ornelas era Superior-Geral da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus.

A queixa terá partido de um antigo professor do orfanato.

O bispo, de 68 anos, natural do Porto da Cruz, garante que cumpriu “com toda a sinceridade com os procedimentos adequados”, em declarações àquele órgão de comunicação social.