Tome nota da agenda desta terça-feira, 18 de Outubro

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira:

09h30: Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove Semana da Alimentação, no terraço do Mercado dos Lavradores;

11h30: Apresentação pública do Projecto da 1.ª Grande Rota da Madeira, com a presença da secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, no Museu Casa da Luz;

15h00: Secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside à apresentação pública do 'Relatório Final de avaliação Intercalar do Programa Operacional 14-20', no salão nobre do Governo Regional;

17h00: Cerimónia de assinatura do Auto de Entrega e Recebimento relativo à transferência definitiva dos achados arqueológicos realizados na Torre do Capitão em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, com a presença do presidente da CMF, Pedro Calado, e do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, no Torre do Capitão;

18h00: Inauguração dos túneis intervencionados no âmbito do projecto 'Luz ao Fundo do Túnel', no bairro da Nazaré;

18h30: Presidente da CMF, Pedro Calado, acompanhado por Bruno Pereira, inaugura um novo arruamento no sítio de São João Latrão, freguesia de São Gonçalo, de forma a permitir o acesso automóvel a um núcleo habitacional existente junto à Vereda da Cova;

19h00: CDU promove debate sobre 'Empobrecer', no Espaço CDU, à Rua João de Deus;

21h00: Concerto do quinteto instrumentista 'MADBRASS 5' da Orquestra Clássica da Madeira, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.