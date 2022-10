Câmara do Funchal e responsáveis do Lidl já estão reunidos

Já decorre a reunião entre o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, o vereador do Urbanismo, João Rodrigues, e os representantes do Lidl.

Na agenda do encontro está a tentativa da cadeia de supermercados de superar o chumbo da CMF, à construção de uma loja no Largo da Cruz Vermelha (Severino Ferraz), conforme o DIÁRIO noticiou há uma semana.

A reunião acontece a pedido do Lidl.