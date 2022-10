Liceu recebeu 'Erasmusdays' e já prepara próxima edição

Entre os dias 13 e 15 de Outubro de 2022 celebraram-se, pelo sexto ano consecutivo, os 'Erasmusdays', uma iniciativa europeia que começou em 2017, com o objectivo de "promover o Programa Erasmus+ em todo o mundo e a dar visibilidade às atividades organizadas pelos beneficiários do programa".

Tal como no ano lectivo transacto, a Escola Secundária Jaime Moniz associou-se a estas celebrações, tanto na escola como nas redes sociais, divulgando algumas das mobilidades realizadas no âmbito do projecto 2020-1-PT01-KA101-077803 – Inovação 2020: Continuar a aprender (IKL2020).

Na manhã do dia 13 de Outubro, houve um trabalho colaborativo para a apresentação das actividades e aprendizagens efetuadas, no âmbito das mobilidades realizadas pelas docentes Fábia Silva, Mariana Barros e Maria Luísa Gomes, que frequentaram o curso 'Stress Management to improve teaching performance and personal life of teachers' e pelos docentes Pedro Falcão e Ricardo Santos, que frequentaram o curso 'CLIL for Physical Education Teachers', na Croácia.

Ainda no dia 13, pelas 14h30, foi a vez das professoras Celina Gomes, Geralda Brites e Helena Figueiroa, que frequentaram o curso 'Mindfulness for Teachers: a hands-on approach', em Florença, partilharem a sua experiência com os colegas.

A sessão seguinte foi dirigida por Duarte Nóbrega, José António Gouveia e Carla Rodrigues, que requentaram o curso '3d Printing: Fostering Creativity to your students Giving the World a Helping Hand', que decorreu na Universidade Técnica Nacional de Atenas.

No dia 14 de Outubro, coube às docentes Alzira Mendes e Teresa Gouveia a apresentação das atividades realizadas durante a sua participação no curso 'Innovations in Language Teaching Methodology', em Split, Croácia.

No dia 15, ainda no âmbito da celebração dos 'Erasmusdays', a equipa Erasmus da Escola Secundária Jaime Moniz divulgou nas redes sociais alguns vídeos súmula das mobilidades realizadas e actividades de disseminação efectuadas.

Ainda no âmbito do projecto 2020-1-PT01-KA101-077803 – Inovação 2020: Continuar a aprender (IKL2020), que findará em Novembro de 2022, a escola tem mobilidades a decorrer, cujas aprendizagens serão oportunamente divulgadas.

A equipa Erasmus+ já iniciou, entretanto, o processo de selecção de docentes e alunos para o próximo projecto, 2022-1-PT01-KA121-SCH-000060741.