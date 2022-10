Tome nota da agenda para este domingo, 16 de Outubro

Hoje, dia 16 de Outubro, assinala-se o Dia Mundial da Alimentação. A efeméride instituída em 1981, é actualmente celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação.

Mais de 820 milhões de pessoas não têm alimentos suficientes e a emergência climática é uma ameaça crescente à segurança alimentar. Enquanto isso, dois mil milhões de homens, mulheres e crianças têm sobrepeso ou são obesos. As dietas não saudáveis apresentam um enorme risco de doenças e morte.

Esta data corresponde também à fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

Situação alimentar global com "circunstâncias assustadoras" O diretor-geral da FAO (sigla em inglês da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), Qu Dongyu, defendeu hoje que a situação da alimentação no mundo é, este ano, inédita, enfrentando "circunstâncias assustadoras".

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje:

10h00 O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, junto ao Museu da Banana, no Lugar de Baixo (Ponta do Sol). A iniciativa terá como porta-voz o deputado Carlos Coelho.

11h00 A CDU realiza, na freguesia do Santo da Serra, junto ao Edifício do Centro de Férias do Santo da Serra-INATEL, no concelho de Santa Cruz, uma iniciativa política sobre a reabertura desta infra-estrutura.

DESPORTO

11h00 Jogo CAB - Imortal da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB.

11h00/13h00 -15h00/19h00 Forum Madeira recebe evento de demonstração e experimentação de esgrima, com sessões gratuitas abertas a todos os seus visitantes.

14h00/18h30 A final do Final do Campeonato Nacional de Motocross MX65 e do Campeonato Regional da Madeira de Motocross vai para a estrada este domingo, na Calheta, mais precisamente na Pista de Motocross da Fajã da Ovelha As corridas oficiais começam às 14 horas. A entrega de prémios acontece, pelas 18h30.

15h00 AD Machico defronta o Boavista em jogo da da Taça de Portugal, no Estádio de Machico.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

11h00 A Sé do Funchal recebe o último de concertos dedicado às ‘Flores de música’, inderidos no programa do 11º Festival de Órgão da Madeira. A actuação, que acontece no âmbito da missa dominical daquela catedral, conta com João Vaz, diretor artístico do FOM, no órgão principal, André Ferreira no órgão de coro e o Ensemble Ars Lusitana sob direção de Isaac Alonso de Molina.

16h00 Apresentação pública da exposição colectiva de pintura e fotografica 'Filosarte in Natura’, no Museu de Electricidade - Casa da Luz, no Funchal.

16h30 Este domingo a conhecida contadora de histórias Leda Pestana está de regresso à FNAC do MadeiraShopping para mais uma ‘Hora do Conto’, que tem como tema ‘O Outono’. A entrada é livre.

18h00 A Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Ponta do Sol, recebe, este domingo, mais um concerto no âmbito do 11.º Festival de Órgão da Madeira. O organista Javier Artigas e os instrumentistas de sopro 'Ministriles de Marsias' actuam sob tema 'Música nas Catedrais hispânicas'.