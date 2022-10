Acidente congestiona via-rápida no sentido Ribeira Brava-Funchal

Um acidente com uma viatura automóvel, aparentemente sem gravidade, ocorrido ao final da tarde deste domingo, no sublanço Campanário-Quinta Grande da via-rápida, está a congestionar o trânsito na zona. De acordo com a aplicação Infovias, a fila tem uma extensão de 1,6 quilómetros no sentido Ribeira Brava-Funchal.

De acordo com testemunhas, além da viatura que se encontra parada na faixa da direita, está no local um reboque da Vialitoral e um carro da PSP.