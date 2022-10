Tome nota da agenda para esta segunda-feira, 17 de Outubro

A 17 de Outubro assinala-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A data foi comemorada oficialmente pela primeira vez em 1992, com o objectivo de alertar a população para a necessidade de defender um direito básico do ser humano.

Neste contexto, o Governo Regional irá apresentar o primeiro plano de acção da Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza, que irá vigorar entre 2022 e 2024, na Região. Rita Andrade, secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, preside à sessão, que terá lugar no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, pelas 10 horas.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje:

10h00 O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, que terá como porta-voz Rafael Nunes.

10h00/11h00 O secretário regional de Economia, Rui Barreto, desloca-se hoje ao Porto Santo. Durante a sua passagem pela Ilha Dourada, terá oportunidade de inteirar-se de uma acção de sensibilização que será leva a cabo pela Autoridade Regional das Actividades Económicas, que decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo. Pelas 11 horas um conjunto de melhoramentos no porto de abrigo e na marina local.

10h30 O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do PS-M, Sérgio Gonçalves.

11h00 O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira. O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, acompanhado pela deputada Ana Cristina Monteiro, irá prestar declarações no local.

13h00 Os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República promovem uma iniciativa política. As declarações serão prestadas via Skype.

14h30 Conferência/Debate: ‘O Papel do Poder Local e dos Agentes Locais na Luta Contra a Pobreza’, Assembleia Municipal, com a vereadora da CMF Helena Leal.

16h00 Comemoração do 75.º Aniversário do Colégio Missionário, no Caminho do Monte.

16h30 Sessão de Abertura da Semana da Alimentação, no Terraço do Mercado Lavradores, com a vereadora da CMF Helena Leal.

17h00 A CDU realiza uma acção política sobre o agravamento da pobreza e do empobrecimento, no Largo do Phelps (Funchal), com o deputado Ricardo Lume.

17h00 Apresentação pública do Projecto MEM.CO, com presença de Eduardo Jesus, na Casa Museu Frederico de Freitas (Funchal).

18h00 Entrega de diplomas para os alunos da 4.ª edição e recepção aos alunos da 5.ª edição da Pós-Graduação em Gestão em Empresarial da Universidade da Madeira, no Edifício da Reitoria - Colégio dos Jesuítas.

19h00 Apresentação, na FNAC – Madeira Shopping, do vídeo alusivo à recriação da cabotagem, que se realizou em Abril no âmbito da Semana da Cultura da Ribeira Brava. Estarão presentes: o secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento e a diretora regional do Mar, Mafalda Freitas.