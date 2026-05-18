Filipe Sousa indicado para integrar Pacto para a Saúde em iniciativa do Presidente da República

O Juntos Pelo Povo (JPP) considera da “maior importância” a criação de um Pacto Estratégico para a Saúde, da iniciativa do Presidente da República, por se tratar de uma área estruturante para a qualidade de vida dos portugueses e para a defesa de um Serviço Nacional de Saúde mais estável, eficiente e preparado para responder aos desafios do presente e do futuro.

Em comunicado, revela que o JPP, através do deputado à Assembleia da República, Filipe Sousa, vai ter assento neste Pacto, a convite do Presidente da República. “A saúde deve estar acima das divergências partidárias e assente numa visão de médio e longo prazo, garantindo políticas consistentes e duradouras, independentemente dos ciclos governativos, por forma a assegurar o acesso da saúde e todos e a cumprir os tempos máximos para consultas, exames e cirurgias”, considera o secretário-geral do partido, Élvio Sousa.

Já o deputado Filipe Sousa, entende que a iniciativa lançada pelo Presidente da República representa “uma oportunidade relevante para promover consensos alargados em torno de soluções concretas para o setor da saúde, reforçando a confiança dos cidadãos nas instituições e assegurando melhores respostas para os utentes e profissionais”.

Por fim, refere que foi precisamente por reconhecer a importância deste processo que o JPP indicou o deputado Filipe Sousa para integrar este grupo de trabalho, acreditando que o seu percurso político, a sua capacidade de diálogo e o seu conhecimento das preocupações reais das populações poderão dar um contributo positivo para a construção deste pacto nacional em defesa da saúde.