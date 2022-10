Tome nota da agenda para esta quarta-feira, 12 de Outubro

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo octogésimo quinto dia do ano. Faltam 80 dias para o termo de 2022.

Iniciativas regionais



09h00 - Reunião Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00 - Apresentação da campanha 'Test-Drive da HF', na sede dos Horários do Funchal, Fundoa;

11h00 - Iniciativa política da CDU com a União dos Sindicatos da Madeira, na Casa Sindical da Madeira;

11h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, o Comandante do Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), Coronel João Bernardino, no Palácio de São Lourenço;

12h30 - Apresentação do EcoTrail, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

14h30 - Abertura do V Encontro Internacional de Poesia, no Hotel Pestana Porto Santo;

15h00 - Assinatura de protocolo entre a Secretaria Regional de Turismo e Cultura com a Câmara Municipal do Funchal, no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira;

15h30 - Apresentação do X KM Vertical do Fanal, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Moniz;

17h00 - Apresentação pública do livro 'Fonogramas da Tradição Madeirense', da autoria de Rui Camacho e Jorge Torres, na Sede da Associação Xarabanda;

17h30 - 1.ª Sessão de cinema inclusivo na Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Exposição 'Eu vim de lá – Colagens de Memórias', da autoria da artista plástica Paula Delecave, patente de 12 a 15 Outubro, no Centro Cívico de Santa Maria Maior.

Efemérides

1492 - Cristóvão Colombo, navegador italiano ao serviço de Espanha, chega à América, convencido de ter atingido terras da Índia.

1935 - Bispo de Leiria declara dignas de crédito as "aparições" e autoriza oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima.

1945 - II Guerra Mundial. As forças aliadas ordenam a extinção do partido nazi Nacional-socialista.

1999 - UEFA atribuiu a organização do Campeonato da Europa de futebol de 2004 a Portugal.

2004 - O Tribunal Europeu condena Portugal por violar regras do despedimento colectivo.

2006 - É aprovada, na Assembleia da República, na generalidade a nova Lei das Finanças Locais.

