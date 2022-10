Projecto MEMCO quer “preservar memória” do Mar

O MEMCO (Memórias do Mar, Património em Comunidade) é um projecto cultural dedicado à “afirmação, valorização e interpretação” do património cultural e imaterial inscrito nalgumas das mais proeminentes comunidades piscatórias da Madeira. A iniciativa foi apresentada esta tarde, na Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal, pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

"Quando se coloca a memória ao serviço da criação artística (...), deixando espaço à criação para que - através da fotografia, das exposições ou de outra qualquer expressão da criação - se possa falar sobre o mar e desenvolver, a partir dessa memória, alguma coisa de novo, é um serviço diferente que é prestado à comunidade, sublinhou na ocasião o governante, destacando também o cariz descentralizador desta iniciativa.

Este projecto (concebido pela MAP IN Consultoria Criativa Estratégica e promovido em consórcio com os colectivos FotoArquivista e Wamãe Antropologia Pública) foi especialmente desenhado para acontecer na Região Autónoma da Madeira em 2022, em pleno Ano Internacional da Unesco para Pescas Artesanais e Aquacultura.

A iniciativa decorre até Junho de 2023 e pretende redescobrir as comunidades piscatórias, através de um conhecimento histórico, antropológico, etnográfico e documental inicial, fruto de quatro residências criativas na área audiovisual e nas artes plásticas desenvolvidas de forma consecutiva no Funchal, na Calheta, em Câmara de Lobos e Machico.

Cada residência terá como protagonistas dois artistas e criativos madeirenses, Ana Marta Caldeira (FotoArquivista) e Filipe Ferraz (Wamãe Antropologia Pública), ministrando cada um deles um ciclo de oficinas de fotografia participativa e workshops de vídeo comunitário, e explorando com a população local as questões de identidade e património e as relações ambíguas de transformação do território e as impressões locais entre a memória e futuro de cada comunidade.

Para o 1º trimestre de 2023 está agendada a construção de quatro arquivos/acervos digitais comunitários, que ficarão disponíveis numa plataforma on-line sendo assim possível (re)conhecer o património cultural e imaterial inscrito nestas quatro comunidades piscatórias da Madeira.

Entre Fevereiro e Junho de 2023 serão inauguradas quatro mostras/exposições colectivas finais, em quatro equipamentos culturais de relevo, onde será possível conhecer não só os resultados das quatro residências criativas em cada um dos territórios, como acompanhar o processo de imersão, cocriação e curadoria partilhada entre os criadores e a comunidade piscatória local.

O MEMCO já conta com uma rede de apoios e parcerias locais além de mobilizar e envolver um leque de diversas entidades públicas e privadas da Região como a Secretaria Regional Cultura e Turismo/Direcção Regional da Cultura/Direcção Regional Arquivo e Biblioteca da Madeira, Câmara Municipal da Calheta, Câmara Municipal de Machico, Câmara Municipal do Funchal, Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Casa Museu Frederico de Freitas, Teatro Municipal Baltazar Dias, Casa das Mudas - Museu de Arte Contemporânea, Museu da Baleia, Museu Etnográfico da Madeira, Museu da Fotografia Atelier Vicente's, Universidade da Madeira e Startup Madeira.