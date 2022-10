CMF integra Estratégia Regional da Alimentação Saudável

A vereadora com os pelouros da Educação, da Saúde e do Social na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Helena leal, anunciou hoje os compromissos assumidos e os eixos de acção da autarquia no sentido de "melhorar os indicadores de saúde dos munícipes".

Na abertura da semana da Alimentação, que decorreu esta tarde, no Mercado Municipal dos Lavradores e que juntou várias entidades publicas e privadas, Helena Leal começou por referir-se à integração da autarquia na Estratégia Regional da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS).

A estratégia "já vem de 2017, mas só agora, em 2022, passou a contar com a parceria institucional da autarquia", explicou a autarca, salientando a “a importância dada por este executivo a esta causa”.

A vereadora aproveitou a ocasião para destacar as acções que a autarquia do Funchal pretende desenvolver nas escolas publicas do pré-escolar e 1ºciclo, "com uma oferta diversificada de atividades, desde a área ambiental, à sustentabilidade, às literacias da nutrição", bem como nos ginásios municipais, na Universidade Sénior e nos Centros Comunitários da SocioHabitaFunchal.

Referiu igualmente que "o campo de actuação do Município do Funchal passa também pelo combate ao desperdício alimentar e na sensibilização para a promoção de estilos de vida saudáveis".

“Assumimos o compromisso com a promoção do comercio local, a promoção da venda de produtos alimentares locais e sazonais nos mercados municipais e bancas de fruta pela cidade; queremos também trabalhar em rede, como é o exemplo do nosso projecto europeu 'Food Trails', vincou.

Funchal recebeu a visita do projecto europeu ‘Food Trails’ A vereadora Isabel Costa recebeu, esta tarde, no âmbito do projecto Europeu Food Trails, a auditora Alice Casiraghi, responsável pelo pilar da Circularidade no âmbito da política de inovação dos sistemas alimentares ‘Food 2030’.

A Câmara Municipal do Funchal celebra, de 17 a 22 de Outubro, a Semana da Alimentação, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Alimentação.

Neste contexto, a autarquia preparou um programa de actividades diversificado, que pretende "alertar a população para a importância da nutrição, da alimentação saudável, sustentável e consciente". Grande parte das actividades irá realizar-se no Mercado Municipal dos Lavradores.