Lidl vai reformular projecto para o largo da Cruz Vermelha

O Lidl vai reformular o projecto que tem para o Largo da Cruz Vermelha.

No final do encontro com os administradores do grupo, Pedro Calado explicou que o lidl vai reformular o projecto, que poderá ter uma componente residencial.

O presidente da CMF também revelou que a viabilização da loja lidl acima do estádio dos Barreiros vai implicar a suspensão do PDM naquele local.