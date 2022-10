Tome nota da agenda para esta quinta-feira, 13 de Outubro

Milhares de fiéis são esperados hoje no Santuário de Fátima para as cerimónias da última grande peregrinação aniversária do ano, presididas pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, o madeirense José Ornelas. A peregrinação de 12 e 13 de Outubro assinala a sexta aparição da Virgem aos videntes Jacinta, Francisco e Lúcia, "com particular destaque para o chamado 'milagre do Sol' e terá como tema 'Levanta-te! És testemunha do que viste', que se insere na dinâmica preparatória da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa", agendada para o período de 1 e 6 de Agosto do próximo ano.

A 13 de Outubro assinala-se também o Dia Mundial do Escritor. Faltam 79 para acabar o ano.

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas. De acordo com a ordem de trabalhos, nesta reunião número 7 da actual legislatura serão apreciados dois votos de solidariedade: o primeiro, “Às mulheres e homens do Irão que lutam pela liberdade”, da autoria do PS; o segundo, “Às vítimas da catástrofe de Las Tejerias, na Venezuela”, da autoria do PSD.

09h00/ 13h00 No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, que este ano comemorou-se a 3 de Outubro, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos promove uma série de eventos que se estendem por todo o mês. Hoje, a SRMAD, em parceria com a TECHNAL, promove um workshop sobre caixilharia eficiente e Sustentável, no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal.

10h00/11h30 - 15h00 A nona edição do Congresso Florestal Nacional tem lugar na Madeira, pela primeira vez. Susana Carneiro e Pedro Teixeira realizam duas apresentações orais nas sessões temáticas “desafios” e “transformação” da floresta e do sector, no Colégio dos Jesuítas. Às 15h00, Susana Carneiro participa como oradora na Mesa Redonda, 'Valorizar, um desafio colectivo', no auditório Casa da Luz, também no Funchal.

14h30 O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha preside esta quinta-feira, à sessão de abertura do Seminário do Mar e Controlo das Pescas, que se realiza durante dois dias no Auditório do Museu da Baleia, no Caniçal. O seminário é uma organização da Secretaria Regional do Mar e Pescas, e conta com a presença da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho.

09h30 Reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal. Pelas 12 horas, serão prestadas declarações aos jornalistas.

10h30 A CDU realiza uma iniciativa para abordar o esquecimento das populações da Camacha, no Largo Concelheiro Aires de Ornelas.

12h30 Os secretários regionais da Educação, Saúde e Agricultura, acompanhados pelos presidentes da Câmara Municipal do Funchal e Junta de Freguesia de São Martinho, participam amanhã numa sessão de nutrição sazonal e local na Escola da Nazaré. A sessão insere-se no programa organizado pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano, em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho, para assinalar a Semana da Alimentação, que decorre entre 11 e 18 de Outubro.

14h15 Julgamento do homicídio de sem-abrigo, ocorrido à porta do Mercado dos Lavradores, a 2 de Fevereiro de 2022, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000).

14h30/17h00 A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove rastreios visuais gratuitos, à entrada da Escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

15h15 Conferência ‘Fontes de Energias e o seu impacto no Turismo e Economia da Região’, proferida pelo Engenheiro João Coelho da Empresa de Electricidade da Madeira, na Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal.

17h30/18h30 A delegação regional do Bloco de Esquerda (BE) promove uma concentração/manifestação pela defesa da nossa floresta Laurissilva e património natural, junto à Empresa de Electricidade da Madeira, no Funchal.

18h00 O secretário Regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, vai estar presente na abertura oficial do espaço comercial Machico Electronica Naval, no Caniçal. Trata-se de uma empresa vocacionada para o comércio, instalação e reparação de electrónica.

- Reunião do Conselho de Governo, na Quinta Vigia.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h00 Apresentação do Romance ‘Faz o que o teu coração pede’, da apresentadora da SIC, Fátima Lopes, no ‘foyer’ do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal. O presidente do município, Pedro Calado, marcará presença no evento.

18h00/22h00 Animação musical com o DJ Phill.Me, no Three House Hotel.

19h00 Mamma Club, no Mamma Museu, apresenta tributo ao músico de jazz J.J. Johnson, que será realizado por Xavier Sousa.

20h00 Comemoração do 89º aniversário da Banda de Nossa Senhora de Fátima do Arco de São Jorge, com recepção às entidades convidas, participação na procissão das velas e sessão solene. O programa encerra com um pequeno convívio com os membros dos órgãos sociais, executantes, aprendizes e sócios.

21h00/23h30 Música ao vivo com os Live Brisk, no Vimes Entertainment Bar, do Savoy Palace.

- Decorre até amanhã, no Porto Santo, o Encontro Internacional de Poesia, que terá como tema central ‘Poesia como Sabedoria e Elo entre os Povos’.

- XXXV Edição da Festa da Maçã, que decorre até dia 16, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na Camacha, inicia-se com uma formação, intitulada ‘Maçã da Camacha’.

RELIGIÃO E FÉ

20h00 A paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, recebe as relíquias dos Santos Francisco e Jacinta Marto. De acordo com o programa, divulgado pela diocese, a cerimónia de acolhimento das relíquias de Francisco e Jacinta Marto inicia-se pelas 20 horas, com missa e novena, que será seguida de procissão no Adro da Igreja.

- Consagração do Santuário de Nossa Senhora de Fátima à Virgem em Carrizal, na Venezuela. A consagração será presidida pelo cardeal Baltazar Porras e, além das autoridades religiosas locais, está prevista a participação de vários políticos venezuelanos, assim como o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e o presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque.