Jovem desaparecido encontrado sem pertences e desorientado

Rogério Nóbrega, o jovem de 20 anos natural de Santa Cruz que estava desaparecido desde sexta-feira, foi ontem encontrado no Funchal.

Segundo a mãe, o rapaz estava desorientado, apresentava sinais de que tinha sido agredido e tinha apenas consigo o passe e o cartão de cidadão.

Guida Nunes referiu ao DIÁRIO que como o filho tem perturbações mentais mantém sempre o contacto com ele através de telemóvel. Na sexta-feira, o jovem deslocou-se ao Funchal sozinho, mas deixou de responder às mensagens por volta das 19 horas, altura em que deveria apanhar o autocarro para casa.

Algum tempo depois uma vizinha garantiu ter visto o rapaz a ser empurrado para dentro de uma viatura com três homens, nas imediações do 2000, no Funchal, o que a deixou em pânico.

Guida Nunes apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e publicou o desaparecimento do filho nas redes sociais. No sábado à tarde recebeu a informação de que o jovem estava desorientado junto ao hospital.

“Cheguei e ele estava completamente assustado. Parecia que nem me conhecia. Tinha outra roupa, furtaram-lhe as sapatilhas de marca, o telemóvel e o relógio. Tinha hematomas no corpo e sei que lhe bateram, mas o meu filho não tem capacidade para explicar o que aconteceu”, disse, pedindo às pessoas para estarem atentas a estas situações e não deixarem crianças sozinhas.

O rapaz, mais conhecido pelo Zequinha, foi assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça mas já teve alta.