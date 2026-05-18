Albuquerque garante conclusão em Junho

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta tarde que a Unidade Sénior do Sagrado Coração, no Funchal, deverá ficar concluída em Junho, apesar dos prazos apertados e da complexidade dos processos associados ao financiamento.

À margem de uma visita à obra, já em fase final de construção, o governante destacou que a infra-estrutura está a ser executada “a bom ritmo” e garantiu confiança no cumprimento do calendário previsto.

“Nunca tive dúvidas, sobretudo sendo gerido pelo padre Bernardino e pelo [Lar de] São Bento, que isto ia correr bem”, referiu, sublinhando que o equipamento contará com 52 camas, opção justificada pela necessidade de escala no funcionamento dos lares.

Miguel Albuquerque salientou ainda a qualidade da intervenção, referindo que a unidade terá “quartos luminosos, com grande conforto” e áreas adaptadas a uma nova resposta social, sublinhando que o projecto irá garantir “uma oferta de grande qualidade para os utentes”.

O presidente do Governo Regional reconheceu que a execução de obras financiadas pelo PRR é exigente, mas mostrou-se confiante na conclusão dentro do prazo, admitindo apenas que a componente financeira possa prolongar-se para lá da conclusão física da empreitada.