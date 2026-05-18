Mais de 600 no Madeira Classic Car Revival e Rampa dos Barreiros

Foi apresentada esta tarde, a edição de 2026 do Madeira Classic Car Revival e XXII Rampa dos Barreiros – vai decorrer entre 22 e 24 deste mês - cerimónia que decorreu no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, e que contou com as presenças do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e do presidente do Clube CACM, Miguel Gouveia.

Para a XXII Rampa dos Barreiros, estão inscritos 57 pilotos. O Madeira Classic Revival vai contar com 600 viaturas e 63 motas.