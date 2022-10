LIDL reúne-se com Calado na segunda-feira

Cadeia de supermercados alemã não desiste da ideia de abrir uma loja no largo da Cruz Vermelha. Responsáveis da empresa vão encontrar-se com presidente da Câmara e com o vereador do Urbanismo.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Destaque para as comunidades, com Paulo Cafôfo a condecorar dois madeirenses na Venezuela. Secretário de Estado, em viagem oficial de sete dias ao país distingue com a medalha de mérito emigrantes com importante papel junto da comunidade.

Ainda nas comunidades, referência para madeirense no Curaçau em dificuldades que pede ajuda à Segurança Social.

A foto de capa do DIÁRIO de hoje vai para os mais de meio milhão em apoios à produção de energia. Aberta nova fase de candidaturas para instalação de sistemas a partir de fontes renováveis ainda este mês. Ajudas podem chegar aos 65% para particulares e empresas, ao contrário dos Açores, onde podem ser atingidos 100%.

Na página 8 Eduardo Jesus pede novo prazo para processos vencidos. Região quer resolver problema dos reembolsos do subsídio de mobilidade pendentes.

Na nossa secção de ‘Emoções’ destaque para o estilista português Luís Buchinho que irá fechar a Moda Madeira 2022.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

