Madeirense descobre que estava dada como morta no funeral do ex-marido

Uma mulher madeirense, de 68 anos, descobriu que estava dada como morta no funeral do ex-marido, noticiou hoje o Correio da Manhã na edição impressa.

O mesmo jornal refere que “o assente de óbito indicava que o homem era viúvo dela própria”.

“Fiquei perturbada com a situação. Na prática, o documento dizia que estava morta, só não sabia era quando tinha morrido. Entrei em contacto com os serviços e a conservatória do Registo Civil do Funchal rectificou o estado civil do falecido para divorciado”, contou a madeirense ao Correio da Manhã.

O director regional da Administração da Justiça reconheceu o erro, lamentando a situação, acrescentam.