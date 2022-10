Primeiro-ministro do Curaçau vai à Madeira no próximo ano

O primeiro-ministro do Curaçau disse há instantes, à margem do encontro com representantes da Câmara de Comércio [Vereniging Bedrujfsleven Curaçau VBC Busines], que “existem muitos pontos em comum com a Madeira” razão pela qual prometeu deslocar-se no “próximo ano” numa visita oficial.

O governante pretende perceber que políticas foram introduzidas pela Madeira para ter uma taxa de desemprego um pouco acima dos 7,2%: “Nós temos neste momento a nossa taxa nos 22% e queremos saber o que fizeram e como fizeram”.

“Depois da crise pandémica julgo que temos boas perspectivas para podermos trabalhar conjuntamente noutras áreas”, perspectivou Filme Pizas.