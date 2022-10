Consenso entre ‘Salvar Marítimo’ e presidente da Assembleia Geral em nome da “estabilidade"

O movimento ‘Salvar Marítimo’ esteve reunido ao final desta tarde com o presidente da Assembleia Geral do CS Marítimo, José Augusto Araújo, tendo em equação a marcação solicitada por este movimento de uma Assembleia Geral Extraordinária, que tem, como pontos de ordem, a discussão do actual momento da colectividade e a destituição dos seus órgãos sociais.

De acordo com um dos elementos deste movimento, presente na reunião, houve consenso, em nome da estabilidade do Marítimo, para adiar a marcação desta reunião por um mês, ficando decidida a realização de mais uma reunião entre as partes a 12 de Novembro deste ano, altura em que estará quase concluído o ciclo de jogos da I Liga antes da paragem dos campeonatos profissionais para dar lugar ao Campeonato do Mundo do Catar. Nessa altura o presidente da Assembleia Geral decidirá por uma data para a efectivação da AG solicitada por este grupo de sócios verde-rubros.