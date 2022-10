Sérgio Conceição promete FC Porto de "trabalho"

Sérgio Conceição admite uma "motivação" acrescida do Bayer Leverkusen com a mudança de treinador, contudo, prometeu um FC Porto de "trabalho" para ganhar na quarta-feira aos alemães na Liga dos Campeões de futebol.

"Não creio que em três dias se mudem grandes coisas. Frente ao Schalke 04 (4-0) houve algumas nuances no jogo. Notámos algumas situações ligeiramente diferentes, com e sem bola. É mais na vertente emocional. A chegada do novo treinador coincide com a vitória mais expressiva deste ano. Um momento de euforia associado à qualidade da equipa", resumiu o técnico 'azul e branco'.

Após a derrota no Dragão (2-0), na terceira jornada do grupo B, os germânicos mudaram a orientação técnica, apostando no espanhol Xabi Alonso, que rendeu o suíço Gerardo Seoane e se estreou com goleada na Liga alemã.

Sérgio Conceição reforçou a ideia de que persiste a "qualidade individual e coletiva" do seu opositor, pelo que antevê um "desafio muito difícil", apesar da "muita esperança" que deposita nos seus pupilos.

Lamentou a ausência de Pepe -- "deixa-nos mais fragilizados porque é um jogador muito importante no balneário e em campo, pela experiência e qualidade que aporta à equipa" --, contudo, confia que todos os que entrarem em campo "vão defender ao máximo as cores do clube".

"Só três jogadores do plantel têm acima de 16 jogos na 'champions'. Conto com a irreverência e vontade de se mostrarem nesta competição. Com as nossas forças, vamos lutar até à exaustão por mais uma vez respeitar a história do FC Porto", vincou.

Num grupo liderado pelo Club Brugge, com o pleno de nove pontos, seguido de FC Porto, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, igualados com três, Conceição reforça a "importância de não perder", sem que, ainda assim, a sua formação se apresente mais focada para conquistar um ponto.

"O empate não é bom, viemos para a vitória", esclareceu.

O treinador 'azul e branco' assumiu ser "fundamental conquistar um bom resultado", focando-se na conquista dos três pontos numa altura em que ficará a faltar a visita ao Brugge e a receção ao Atlético de Madrid.

"São jogos muito equilibrados, muito competitivos, nos quais os pormenores vão fazer toda a diferença e vamos trabalhar nesse sentido. Apesar do poderio do nosso adversário, estamos muito confiantes do que estamos a fazer", sublinhou.

O romeno István Kovács vai arbitrar o desafio de quarta-feira, agendado para as 20:00 portuguesas, em Leverkusen, no qual qual terá como assistentes os compatriotas Ovidiu Artene e Mihai Marica, enquanto o italiano Paolo Valeri será o vídeoárbitro.

O FC Porto ocupa a segunda posição do grupo D, com três pontos, os mesmos do terceiro (Leverkusen) e do quarto (Atlético de Madrid), numa série liderada pelos belgas do Club Brugge, com nove.