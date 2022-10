Trânsito condicionado nesta manhã de segunda-feira

Bom dia. Mais um início de semana e os habituais congestionamentos no trânsito, sobretudo para quem circula na Via Rápida para aceder ao Funchal, tornam esta segunda-feira igual a tantas outras.

Do lado Leste, sentido Machico - Ribeira Brava, uma já longa e persistente fila desde antes das 8h00 e que promete continuar até pelas 9h00, concentrado sobretudo desde a zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior.

Curiosamente no outro sentido, não há muita resistência a esta hora, mas já praticamente fora da Via Rápida, quando os automobilistas afunilam para a zona do Hospital é que a situação complica.

Até à Cota 40, o ritmo lento do trânsito num pára-arranca causado pelo volume de veículos a circular e a cadência dos semáforos, obriga a que se deva evitar ao máximo, quem puder, toda a zona da rotunda do Hospital ao Campo da Barca.