Portugal bate Islândia e continua a sonhar com o Mundial feminino

Portugal garantiu hoje, pelo menos, um lugar no 'play-off' Intercontinental de acesso ao Mundial feminino de 2023, ao vencer a Islândia por 4-1, após prolongamento, na segunda ronda do 'play-off' europeu, em Paços de Ferreira.

Carole Costa, aos 54 minutos, de penálti, Diana Silva, aos 92, Tatiana Pinto, aos 108, e Kika Nazareth, aos 120+1, marcaram os golos lusos, enquanto Glódís Viggósdóttir facturou, aos 59, para as islandesas, após a expulsão de Áuslaug Gunnlaugsdóttir, aos 52.

As madeirenses Fátima Pinto e Telma Encarnação estiveram na festa da vitoria lusa. A jogadora do Alavés veio a ser titular na equipa lusa, tendo saído ao minuto 63 por troca com Andreia Jacinto, enquanto a atleta do Marítimo, entrou apenas durante o prolongamento, ao minuto 115, dando lugar a Diana Silva

Portugal pode selar já hoje um lugar na fase final do Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, mas depende dos desfecho dos jogos Suíça-País de Gales e Escócia-Irlanda.