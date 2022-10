Sensibilização subordinada ao tema ‘Falando de Cuidados Paliativos’

O Serviço de Saúde Regional realizará através da Unidade Cuidados Paliativos do SESARAM, três ações de sensibilização subordinadas ao tema ‘Falando de Cuidados Paliativos’.

A iniciativa, dirigida a profissionais de saúde, cuidadores informais e à população em geral, não carece de inscrição prévia.

Implementada na Região Autónoma da Madeira a 1 de outubro de 2012, a Rede Regional, integrada no Serviço Regional de Saúde, tem como missão oferecer cuidados paliativos.

Assente em conceitos de humanização e fortalecida pela articulação entre os cuidados de saúde hospitalares e os cuidados de saúde primários, a rede de cuidados, dinamizada por profissionais diferenciados, promove um maior conforto, dignidade e qualidade de vida, a todos os utentes e famílias que enfrentam situações de sofrimento decorrentes de doença progressiva e incurável.

Em harmonia com o Programa do XIII Governo Regional da Madeira, os Cuidados Paliativos e o Acesso à abordagem paliativa na RAM estão organizados em rede, visando proporcionar, de uma forma adequada, acessibilidade a cuidados paliativos, domiciliários e hospitalares, a todos os cidadãos da RAM.

A resposta aos doentes e seus familiares é assegurada, com rigor e humanização, mediante as necessidades, através de uma abordagem integrada em equipa interdisciplinar constituída por médicos, enfermeiros, psicólogo, assistente sociais, nutricionista, farmacêutica, assistente espiritual e assistentes operacionais. Estes cuidados são prestados em plena harmonia com os objetivos de vida dos doentes e suas famílias, quer em ambiente de internamento ou no domicílio.