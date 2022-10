Idoso engasgado com pedaço de carne salvo pelos bombeiros e EMIR

Engasgado com pedaço de carne quando se encontrava no calhau das Achadas da Cruz, um homem na casa dos 80 anos de idade conseguiu resistir e salvar-se graças à intervenção dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz e da EMIR.

Foi durante uma espetada realizada por ocasião de um convívio familiar à beira-mar, que o octogenário ficou com a garganta obstruída com pedaço de carne. Só não sufocou porque a obstrução terá sido parcial, permitindo, mesmo com grande dificuldade, respirar. Enquanto isso os meios de socorro foram activados. Através do teleférico das Achadas da Cruz, os bombeiros foram ao calhau resgatar a vítima, enquanto a EMIR ‘acelerava’ com destino à localidade mais distante do Funchal. Foi já no miradouro do teleférico que a Equipa Médica conseguiu remover o pedaço de carne entalado na garganta do idoso. Este acabou por ser transportado, consciente, às urgências do Centro de Saúde do Porto Moniz.