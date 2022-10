Cafôfo volta à Venezuela para "mais do que festas, dar o apoio necessário" à comunidade

Paulo Cafôfo chega hoje à noite Venezuela, país que visita oficialmente pela segunda vez este ano e onde vai estar até 18 de Outubro.

À TSF, o secretário de Estado das Comunidades traçou objectivos de uma visita que visa valorizar o "espírito empreendedor dos portugueses, bem como o exemplo e a inspiração que nos transmitem".

Uma visita marcada pela catástrofe no estado de Arágua, para já marcada pelas mortes da madeirense natural da Ponta do Sol e do lusodescendente que estava desaparecido na sequência do mau tempo que assolou Las Tejerías.

Paulo Cafôfo quer ir ver de perto em que condições estão os portugueses afectados pelas cheias, mas ainda não tem a necessária autorização prévia.

Apesar da tragédia, o programa da viagem à Venezuela mantem-se, embora ajustado "às tristes circunstâncias", e procura, "mais do que festas, dar o apoio necessário que a comunidade precisa". Até porque há gente que vive "em situação aflitiva".

Do programa da viagem, Paulo Cafôfo destaca a componente solidária, que implica proximidade com os que vivem nas margens da sociedade, sendo certo que vai acompanhar de perto a actividade nocturna da ONG 'Regala una Sonrisa' que trabalha com pessoas sem-abrigo.

Os serviços consulares também entram na agenda, com o secretário de Estado a garantir mais eficácia na resposta, agora num espaço abençoado, já que fica situado na nova centralidade portuguesa, no Santuário da Virgem de Fátima (Los Teques) que é inaugurado esta quinta-feira.

O governante também terá jantares de trabalho, um dos quais com Miguel Albuquerque.

Depois da visita em Maio passado, na deslocação de sete dias à Venezuela, Paulo Cafôfo passa por Caracas, Barcelona e Barquisimeto.