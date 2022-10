Festival de Órgão da Madeira começa esta sexta-feira

O 11.º Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz, tem início já na próxima sexta-feira, dia 14 de Outubro.

O programa inclui, até ao dia 23 de Outubro, um total de 11 concertos em oito igrejas dos concelhos do Funchal, Machico e Ponta do Sol, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja do Recolhimento do Bom Jesus, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico) e Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol).

Os concertos estarão a cargo de artistas conceituados ao nível nacional e internacional, como é o caso de João Vaz, André Ferreira, Ensemble Ars Lusitana e Isaac Alonso de Molina, Ministriles de Marsias e Javier Artigas, Ville Urponen, Victor Baena, Kalyna Stensenko e o Coro de Câmara da Madeira com direção de Zélia Gomes, Elisabeth Joyé e o Ensemble Madrigalesca, e ainda Jorge López Escribiano com o Ensemble Bonne Corde sob direção de Diana Vinagre.

O concerto de abertura, realiza-se às 21h30 do dia 14 de Outubro, na Igreja do Colégio, e estará a cargo de François Espinasse, um dos titulares do órgão da capela real do palácio de Versalhes.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sublinhou que este “regresso do Festival de Órgão da Madeira dignifica e divulga uma vez mais o património organístico existente na Região, além de oferecer oportunidades únicas para aliar estes belíssimos instrumentos à mestria de executantes e a um programa de luxo, uma vez mais, desenhado por João Vaz.”

Todas as iniciativas que constam do programa são de acesso gratuito.