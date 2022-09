Feira do Livro da Calheta arranca esta sexta-feira

É já esta sexta-feira que arranca a I Feira do Livro da Calheta, que se realiza nos dias 30 de Setembro, 1 e 2 de Outubro.

A sessão de abertura do evento está marcada para as 14h30 desta sexta-feira, no espaço exterior da Biblioteca Municipal da Calheta, na Casa das Mudas.

Segue-se, ao longo de três dias, um programa repleto de atividades com diversas apresentações de obras literárias, oficinas de banda desenhada, teatro, dança e espetáculos musicais, decorrendo em simultâneo atividades didáticas para o público mais jovem.

A FNAC, a Associação Xarabanda, a Sétima Dimensão e a São Alfarrabista também estarão representados no local, disponibilizando uma panóplia de livros para venda e consulta.

Programa completo