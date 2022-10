Golden Age Gym Festival encanta no Funchal até sexta-feira

São 118 grupos, de 18 países distintos que estão a participar desde o passado domingo e até esta sexta-feira na oitava edição do Golden Age Gym Festival.

Das roupas, às coreografias, aos acessórios, à escolha musical, tudo é preparado até ao mais ínfimo pormenor, pelos atletas/ginastas Masters (com idades superior aos 50 anos de idade).

Diariamente, entre as 17 e as 19h30 dezenas de perfomances são demonstradas nos palcos colocados na Praça do Município e no Parque de Santa Catarina no Funchal.

Mas porque o ritmo não se pode perder, as manhãs são muito bem aproveitadas pela diversidade de workshops disponíveis.

"A Gala de encerramento terá lugar na tarde desta sexta-feira e advinha-se um afinal apoteótico deste evento que deixa a todos nós uma mensagem forte quanto às limitações que por vezes colocamos à idade", adianta a organização em comunicado enviado à imprensa.

"Muitos destes participantes fazem ginástica desde crianças e nunca pararam. Outros, se pararam por algum motivo, voltaram e encontraram neste ambiente tudo o que precisam para viver bem: exercício, alegria, companheirismo, saúde e muita diversão".

A grande festa de encerramento acontece pelas 17h30 no palco montado no Parque de Santa Catarina.

Veja aqui algumas das fotos que já marcaram os primeiros dias do evento internacional.