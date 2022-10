Márcio Rodrigues foi o vencedor do 1.º Festival de Barmen da Madeira, promovido pela Associação Barmen da Madeira, que decorreu na 4.° Mostra do Maracujá e Derivados da Madeira.

Em segundo lugar ficou Maria Sousa e em terceiro Osmar Pereira.

O objectivo do festival é demonstrar ao público as maravilhas do maracujá nas receitas e decorações dos cocktails .