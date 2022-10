Vacinação contra a Gripe e Covid-19 esta sexta-feira e sábado no Porto Santo

A equipa de vacinação do Serviço Regional de Saúde estará esta sexta-feira e sábado, dias 7 e 8 de Outubro, no Porto Santo, para iniciar a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e, em simultâneo, para dar continuidade à vacinação contra a covid-19

Ao longo destes dois dias, a equipa de vacinação estará no Centro de Congressos do Porto Santo, em regime de porta aberta, entre as 9h30 e as 17h00 (na sexta-feira) e das 9h00 às 16h00 (no sábado), para receber os residentes, bem como todos os cidadãos que se encontrem de férias na ilha do Porto Santo e que pretendam receber ou reforçar a sua protecção contra a gripe e/ou contra a covid-19, de forma segura.

De salientar que estas duas vacinas sazonais, contra a Gripe e contra a covid-19, podem ser administradas no mesmo momento, sendo consensual que a vacinação é segura e igualmente eficaz.

Este ano, a Direção Regional da Saúde definiu com alvo da campanha contra a Gripe os seguintes grupos: pessoas com idade igual ou superior a 55 anos; doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade; grávidas; profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados; e outras pessoas em contextos específicos, como são exemplo os residentes em instituições, internados em Unidades de Saúde e apoiados no domicílio por equipas de saúde e por outros serviços de apoio domiciliário, reclusos, forças de segurança, profissionais da educação pré-escolar, e profissionais dos tribunais e conservatórias.

Esta campanha de vacinação no Porto Santo conta uma vez mais com o importante apoio da Força Aérea Portuguesa que assegura o transporte da equipa da vacinação e das vacinas em plena segurança.