Cristina Barbosa deu concerto no Festival da Natureza

O programa do Festival da Natureza desta quarta-feira começou bem cedo. Pelas 7h30, depois do nascer do Sol, na Bica da Cana, houve um concerto com Cristina Barbosa – EcoMusicalis Sol Oriens, revela a Secretaria Regional de Turismo e Cultura através de uma nota de imprensa.

A cantora foi acompanhada pelo músico Vítor Abreu e reuniu muito público.

Na ilha do Porto Santo, pelas 9h30, foi tempo de subir ao Pico do Castelo, seguindo-se uma sessão de ioga.

No Funchal, na tenda Tipi, há ‘Conversas à volta da Natureza’: 16h00 – 'Fotografia na Madeira' - Joel Santos; 16h30 – 'Wanderlust' - Nuno Carvalho, Soma Lisboa; e 17h30, 'Rum - Engenho Novo da Madeira'. Às 15h00 a conversa foi sobre 'Rum – Engenhos do Norte'.

O Festival da Natureza é promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, e inclui um programa variado de actividades na Madeira e Porto Santo até ao próximo dia 9 de Outubro.

A apresentação oficial aconteceu ontem.