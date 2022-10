Taxa de ocupação hoteleira a 90% por altura do Festival da Natureza

Na tenda Tipi, localizada na Placa Central na Avenida Arriaga, no Funchal, onde decorre a abertura oficial do Festival da Natureza, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que, nesta altura, a taxa de ocupação hoteleira é de 90%.

“Um acréscimo relevante”, de acordo com o governante, comparado com o melhor ano do evento, que foi de 82%.

O secretário alertou ainda para os cuidados a ter na prática das actividades na montanha, referindo que muitos dos acidentes ocorridos estão relacionados com o facto de haver pessoas que “arriscam demasiado”.

“A vida não pode ser posta em causa para se tirar uma fotografia. Nós temos casos de pessoas que arriscam se colocarem na ponta de uma rocha para que a fotografia seja diferentes de todas as outras que já foram postadas. E essa loucura de postar fotografias não pode custar vidas”, disse, frisando que a Madeira "está muito bem dotada de profissionais capazes" para prestarem esses serviços.

O festival visa promover o turismo activo no âmbito da natureza, incentivando a prática de actividades que permitem o contacto directo com o património natural do arquipélago da Madeira.

A edição de 2022 oferece seis dias de iniciativas na serra e no mar.

O Festival da Natureza, que decorre até ao dia 9 de Outubro, é promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo.

O programa variado de actividades inclui também o Porto Santo.

Amanhã, pelas 7h30, após ao nascer do Sol na Bica da Cana, haverá o concerto com Cristina Barbosa – EcoMusicalis Sol Oriens.

Na ilha do Porto Santo, pelas 9h30, será tempo de subir ao Pico do Castelo seguido de sessão de ioga. Para o efeito, tem de ser feita a inscrição em https://eventsmadeira.com/evento/festival-da-natureza/ ou junto à tenda Tipi na Placa Central da Avenida Arriaga.

Na Tenda Tipi será tempo para ‘Conversas à volta da Natureza’: 15h00 – 'Rum – Engenhos do Norte'; 16h00 – 'Fotografia na Madeira' - Joel Santos; 16h30 – 'Wanderlust' - Nuno Carvalho, Soma Lisboa; e 17h30, 'Rum - Engenho Novo da Madeira'.