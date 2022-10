Rogério Gouveia reuniu-se em Bruxelas para discutir dossiers futuros que dizem respeito à Região

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, esteve hoje reunido em Bruxelas, com o embaixador da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, Pedro Lourtie e com a embaixadora adjunta, Manuela Teixeira Pinto. Em discussão estiveram futuros dossiers que dizem respeito à Região.

Tivemos a oportunidade de discutir os futuros dossiers que serão discutidos, muito brevemente, e que dizem particularmente à Região e que são de interesse. Como é o caso do processo negocial do futuro regime da Zona Franca, que se pretende dar início muito proximamente, mas também o caso do pacote ambiental". Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças.

Sobre este pacote ambiental, o secretário referiu que, será "determinante" para as especificidades das Regiões Ultraperiféricas (RUPs), no sentido que estas sejam acauteladas e atendidas, sob pena de "constrangimentos adicionais" que podem ser um entrave ao "normal desenvolvimento e coesão quer dos Açores, quer da Madeira".

Ficamos particularmente satisfeitos pelo envolvimento e interesse, quer do senhor representante permanente, quer da senhora representante adjunta, que manisfestaram sobre este pacote em particular." Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças.

Ficou ainda a "garantia" que serão defendidos os "interesses dos Açores e da Madeira".

Rogério Gouveia aproveitou ainda a ocasião para agradecer "todo o trabalho que é desenvolvido junto da Comissão e do Conselho, relativamente às negociações e produções legislativas que são feitas no circuito europeu" para acautelar as "especificidades das RUPs".

A terminar, realçou a disponibilidade do Governo Regional no envolvimento nestas matérias, afirmando que ficou uma "porta aberta para futuras conquistas em sede de diplomas, junto da Comissão Europeia".