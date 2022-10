Delegação da Venezuela reuniu-se com eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar

A delegação da Venezuela, que está em Portugal com o intuito de fortalecer o caminho eleitoral no seu país, reuniu-se hoje, via Zoom, com a eurodeputada madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar.

Luis Lander, do Observatorio Eleitoral Venezuelano (OBE), realçou a importância de passar “por Portugal e Espanha” com o intuito de “captar na União Europeia as atenções para o processo eleitoral da Venezuela”, atendendo às eleições agendadas para 2024 e 2025.

O porta-voz do OBE referiu-se à “missão de observação eleitoral na União Europeia, plural, diversa e independente, para contribuir e melhorar as condições eleitorais na Venezuela”.

Neste sentido, diz contar com o apoio de todos os partidos que partilhem dos ideais da democracia.

“Vemos aliados em todos os que queiram avançar por caminhos democráticos”, frisou.