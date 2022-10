Porto Santo "ficou a perder" quando a câmara "estava de costas voltadas com o Governo Regional"

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, disse hoje, no 1.º Encontro Autárquico, organizado pela Comissão Política do PSD Porto Santo, que a ilha dourada "ficou a perder quatro anos de desenvolvimento, porque a câmara municipal estava de costas voltadas com o Governo Regional".

Felizmente, a partir de 2017, isso inverteu-se e foi dada continuidade no mandato actual e é nesse contexto que trabalhamos diariamente sempre em prol da Madeira e do Porto Santo". Rogério Gouveia

O governante frisou o facto de ser "muito mais fácil" quando todos falam "a mesma linguagem".