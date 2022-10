Saiba o que dizem as capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Deduções travam descida do IRS"

- "Nova taxa de lucros excessivos castiga especulação na energia"

- "Saiba como o Orçamento mexe no seu bolso"

- "Governo congela valor dos abatimentos dos contribuintes"

- "Ministro diz que dois milhões de famílias vão beneficiar com alívio do imposto"

- "Pessoas com crédito à habitação com menor retenção na fonte"

- "Transportes públicos sem aumento em 2023"

- "Veja qual vai ser a subida da sua reforma"

- "PSG-Benfica. Benfica sem medo enfrenta PSG sem Messi"

- "Escândalos na saúde. Doente oncológico morre à espera de cirurgia"

- "Atacavam em Cascais. PJ caça gang de assaltos a moradias"

- "Diz em tribunal. Rui Pinto ajuda secretas da Ucrânia"

- "Guerra na Europa. Vingança de Putin com chuva de mísseis"

- "Sporting. Regresso de Porro reforça leão"

- "FC Porto. Pepe aproveita grandes palcos"

- "Donos do gigante francês acionistas. SP Braga ganha milhões do Qatar"

- "Benavente. Acidente mata dois homens que iam pescar"

- "Relatório. Queixas de abuso sexual na igreja católica disparam"

- "Começou a ser paga. Milhares de reformados ficam sem meia pensão"

Público:

- "Orçamento de crise"

- "Alívio fiscal pago com poupança nos apoios sociais"

- "Mudanças no IRS vão custar 500 milhões de euros"

- "Propinas congeladas e apoio ao alojamento de 15 mil alunos"

- "Moda - Ausência de apoio financeiro ameaça Portugal Fashion"

- "Conferência - Falta de chuva é um problema grave 'que veio para ficar'"

- "Ucrânia - Rússia retalia com lançamento de mísseis sobre 12 cidades"

- "Football Leaks - Tribunal manda investigar dois inspetores da Judiciária"

Jornal de Notícias:

- "Salários mais baixos ganham até 425 euros com mudança no IRS"

- "Orçamento do Estado - Governo altera forma de taxar rendimentos entre 760 e 1000 euros"

- "Impostos - Comprar automóvel fica mais caro"

- "Medidas - O que ganham e perdem as famílias"

- "Prestações sociais com atualização superior à taxa de inflação prevista para este ano"

- "Putin ataca cidades para vingar destruição de ponte na Crimeia"

- "Rui Pinto - Sporting foi o primeiro alvo do pirata informático"

- "Porto - Empresa de águas faz sorteio de carro para incentivar ligação à rede"

- "Leiria - Idosos aderem ao judo para evitar lesões nas quedas"

- "Liga dos Campeões - Adeptos do Benfica invadem Paris"

- "Braga - Dono do PSG paga 20 milhões para ser segundo maior acionista"

- "Análise à jornada - Paços de Ferreira e Marítimo ainda sem vitórias no campeonato"

Diário de Notícias:

- "OE23 - Medina vai usar folga no orçamento contra 'cenários adversos'"

- "Famílias - Mínimo de existência dá até 425 euros por ano com dedução no IRS"

- "Casas - Menor retenção com acerto de contas ao fim do ano para enfrentar subida de juros"

- "Empresas - Apoio fiscal para subir salários custa 75 milhões e há novos incentivos à capitalização e crescimento"

- "Investimento - Governo reserva 781 milhões para comboios, incluindo alta velocidade"

- "Guerra na Ucrânia - Putin promete mais ataques, Biden oferece mais sistemas de defesa antiaérea a Kiev"

- "Revista Crítica XXI -Pensar a direita sem análises partidárias, porque 'há mundo para além da esquerda'"

- "Licenciamento digital - Plataforma para músicos deu mais de 1500 autorizações em dois meses"

- "Mercado em Oeiras - Artesãos ensinam a tradição, que ajudam a manter viva na Bienal de Artes e Ofícios"

Inevitável:

- "Orçamento do Estado - No país do otimismo"

- "O Governo acredita que vamos crescer acima da média europeia, apesar de o FMI alertar para risco de recessão mundial"

- "Deduções do IRS para famílias sobem para 900 euros a partir do segundo filho, até aos seis anos"

- "IRS desce ligeiramente para rendimentos anuais a partir de 7479 euros"

- "Criptomoedas vão passar a pagar 28% de imposto"

- "Lucros extraordinários sobre empresas avançam já este ano"

- "Saúde Mental. Crianças e jovens precisam de ajuda"

- "PSG entra no capital da SAD do SC de Braga"

- "Ucrânia. Vingança de Putin lança terror em Kiev"

- "Nobel da Economia. Trio premiado por estudo das crises e papel dos bancos"

Negócios:

- "Governo dá mais agora no IRS, mas Fisco vai ganhar com mexidas na isenção"

- "Quem ganha salário mínimo vai começar a pagar IRS em 2024"

- "Pensões até aos 957 euros subirão pelo menos 4,4% no próximo ano"

- "Governo quer investimento recorde mas nunca cumpriu metas traçadas"

- "Encargos com a dívida face ao PIB têm o maior aumento numa década"

- "Incentivo aos salários no IRC dá um máximo de 342 euros por pessoa"

- "Carros elétricos vão ser tributados. Apoios ao abate ficam adiados"

- "Radar África - Angola exige mais à banca para captar investimento"

- "Propriedade intelectual gera 31% do emprego e representa 43% do PIB"

- "Cadeia de mobiliário Ikea vai abrir loja no centro de Lisboa"

O Jogo:

- "PSG-Benfica - Vitinha ilumina as estrelas"

- "Schmidt promete a mesma coragem"

- "FC Porto - 'Pepê gosta de criar raízes'"

- "Sporting - Porro dá fogo à asa direita"

- "Braga - Donos do PSG reforçam a SAD"

- "Arouca-Famalicão 4-1"

Record:

- "PSG-Benfica. Correr para a vitória"

- "Benfica sabe a fórmula para voltar a travar o milionário PSG"

- "Sporting. Porro está de volta"

- "FC Porto. Eustáquio finta herança de Vitinha"

- "SP Braga. Petrodólares chegam ao Minho. Donos do PSG compram 21,67% da SAD"

- "Football Leaks. Rui Pinto está arrependido"

A Bola:

- "PSG-Benfica. Allez Benfica allez! Noite de estrelas em Paris"

- "Otamendi falou com Messi: 'Estamos aqui para vencer!"

- "Investimento do Catar. Dono do PSG compra 21,67% do SC Braga"

- "FC Porto. Evanilson à procura do 1.º golo na UEFA"

- "Sporting. Agora sim Porro está mesmo de volta"

- "Futebol feminino. Assédio sexual ainda é tabu"