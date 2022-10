Palestras e visita ao mercado biológico do Funchal para assinalar Dia Mundial da Alimentação

A Direcção Regional da Saúde assinala o Dia Mundial da Alimentação, com uma visita ao mercado biológico do Funchal e palestras sobre agricultura biológica, desperdício alimentar e produtos locais, no próximo dia 19 de Outubro.

A participação é livre e não é necessária marcação prévia.

Esta iniciativa da Estratégia Regional da Alimentação Saudável e Segura, grupo intersectorial composto por quatro secretarias da Região Autónoma da Madeira (Saúde e Protecção Civil; Agricultura e Desenvolvimento Rural; Educação, Ciência e Tecnologia; Inclusão Social e Cidadania), reúne a parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Sociohabitafunchal.

Estas actividades pretendem sensibilizar para a diminuição do desperdício alimentar, assim como dar a conhecer os produtos locais oriundos de sistemas de produção em modo biológico.