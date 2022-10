Voto de congratulação do CDS-PP pelo Dia Mundial da Saúde Mental será apreciado na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou um Voto de Congratulação do CDS-PP Madeira, pela comemoração do Dia Mundial Saúde Mental, tendo em conta que "a saúde mental é um problema transversal à nossa sociedade", conforme indicia a nota enviada pelo partido.

Identificado como "um problema comum a todas as sociedades", que ultrapassa as barreiras nacionais, culturais, políticas ou socioecónomicas, "propôs-se, desta forma, combater o preconceito e o estigma à volta do tema". A saúde mental é um dos "pilares fundamentais" de qualquer serviço de saúde. O próprio conceito clássico de saúde, tal como é definido pela Organização Mundial de Saúde, engloba o bem-estar físico, psíquico e social do cidadão. "Assim, todos os sistemas de saúde de qualidade devem ter o devido investimento e organização nesta área específica, de forma a assegurarem os cuidados necessários à prossecução destes três pilares".

Em Portugal, a situação relacionada com a saúde mental é preocupante. Depois de quase dois anos a viver num contexto de pandemia, muitas mais pessoas sofrem de ansiedade e depressão. Os estudos revelam que o nosso país lidera a lista dos países europeus com maior número de casos de perturbações mentais e a instabilidade económica, resultante da invasão russa à Ucrânia, veio agravar ainda mais a situação. Tornaram-se ainda mais evidentes os inúmeros desafios à saúde psicológica da população, pois a cada dia surgem mais casos de depressão e suicídios e é importante reforçar que as doenças mentais e particularmente a depressão são o factor de maior risco de suicídio.

No que toca à Região Autónoma da Madeira, o apoio a esta patologia é prestado por entidades públicas, nomeadamente SESARAM e IA Saúde, entidades sociais, nomeadamente várias IPSS’s regionais com provas dadas, bem como entidades privadas. Os doentes do sexo masculino são internados na Casa de Saúde de S. João de Deus, as doentes do sexo feminino na Casa de Saúde Câmara Pestana e as crianças no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família – Irmãs Hospitaleiras.

Os cuidados de saúde prestados por estas Instituições Particulares de Solidariedade Social são de reconhecida qualidade, registo que fica a dever-se ao empenho dos responsáveis e colaboradores, nomeadamente do grupo de médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e outros técnicos.

O partido destaca que na Região, a pandemia teve, também, muito impacto na saúde mental das crianças e adolescentes, “não propriamente por acção directa do vírus, mas devido à ansiedade gerada pela doença e, sobretudo, pelos efeitos da falta de socialização motivada pelos sucessivos confinamentos e medo de contágio”, afirmação feita pelo director do Serviço de Pediatria do SESARAM.

Neste sentido, "é crucial estar atento e mais próximo destas idades, através de consultas multidisciplinares, médicos de família, pediatras, psicólogos, nutricionistas e todos aqueles que podem contribuir para uma evolução com condições pós-pandemia nesta fase de recuperação".

Por isso, tendo em conta que a saúde mental é um problema transversal à nossa sociedade, o CDS-PP sublinha que "urge apostar na criação de estratégias para implementar programas que promovam a saúde mental e o bem-estar ao longo da vida, pelo que consciencializar a comunidade para esta problemática é fundamental.