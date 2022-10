Casa de Saúde São João de Deus assinala Dia Mundial da Saúde Mental

Para antecipar o Dia Mundial da Saúde Mental, a Casa de Saúde São João de Deus realiza dois eventos científicos entre os dias 6 e 8 de Outubro, o I Workshop Direito e Psiquiatria e a IV Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira.

Tendo lugar no auditório São Bento Menni, nas instalações da Casa de Saúde, a sessão de abertura acontece esta sexta-feira, às 10h30, e contará com a participação dos secretários regionais da Saúde e da Inclusão Social, assim como do presidente da Camara Municipal do Funchal, Pedro calado.

Sob o mote 'tornar a saúde mental e o bem-estar uma prioridade global', os eventos discutem as problemáticas de saúde mental mais actuais, não só no contexto da Região Autónoma da Madeira, mas também no contexto nacional, uma vez que se incluem na agenda da Assembleia da República.

Os prelectores convidados debruçar-se-ão sobre a lei e as políticas de saúde mental, o tratamento compulsivo, a perigosidade e violência, o problema das dependências de álcool e drogas, entre outros.