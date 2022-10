Mercado dos Lavradores é atracção mais popular na Madeira

Segundo a 'Musement', uma plataforma on-line de reserva de actividades de lazer e cultura, o Mercado dos Lavradores é a atracção mais popular na Madeira.

Esta plataforma elaborou um mapa com as atracções mais populares em cada um dos 18 distritos do país. Para selecionar as 20 atracções mais visitadas, foram considerados "mais de 1.600 locais de interesse em todo o país e analisado o número de avaliações recebidas no Google por cada um deles. A atracção com o maior número de avaliações foi considerada a mais popular do distrito", explica a nota enviada pela 'Musement'.

As atracções com mais notas, na Região, são: o Mercados do Lavradores, com 17.361 avaliações, o Miradouro do Cabo Girão, com 13.998 avaliações e, em terceiro lugar, ficou o Jardim Botânico da Madeira, com 12.611 avaliações.

A nível nacional, as atracções mais visitadas estão divididas em algumas categorias. Relativamente a 'Castelos e Fortalezas', os mais visitados são o Castelo de São Jorge, em Lisboa, com 70 mil avaliações e o Castelo de Guimarães, em Braga, que atraiu igualmente milhares de turistas quer pela sua beleza arquitectónica, quer pela sua história.

O Santuário de Fátima (mais de 89 mil avaliações), em Santarém, é uma paragem obrigatória para os turistas que apreciem templos religiosos.

No que diz respeito a 'Reservas Naturais e Jardins', o Parque Natural da Arrábida, em Setúbal, lidera as avaliações, seguindo-se do Parque Terra Nostra, na Ilha de São Miguel, nos Açores.

Por fim, no que concerne a 'Monumentos históricos' o Templo Romano de Évora é o mais avaliado.

Confira as atracções mais populares por cada distrito de Portugal: